Медногорск, Оренбургская область, 22 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. На Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта на Шадринском автоагрегатном заводе (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) вернулся тепловоз ТЭМ2-УГМК.

Фото: Пресс-служба ММСК

В период с 2014 по 2018 годы были модернизированы четыре устаревших локомотива ТЭМ2, которые в настоящее время задействованы для осуществления перевозок грузов и сырья на территории медно-серного комбината. Кроме того, в прошедшие два года на ММСК поступили два новых тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, которые были изготовлены на ШААЗе. Общие затраты на обновление подвижного состава железнодорожного цеха составили более 400 млн рублей.

«На тепловозе ТЭМ2-УГМК, принадлежащем Медногорскому МСК, мы провели обслуживание тяговых двигателей и колёсных пар, поглощающих аппаратов, автотормозного и автосцепного оборудования, систем безопасности, тележек, дизеля, компрессора и других агрегатов. Заменили вышедшее из строя электрооборудование, провели реостатные испытания и испытания на дождевальной установке, восстановили лакокрасочное покрытие», — рассказал заместитель директора по качеству по железнодорожной и специальной технике АО «ШААЗ» Иван Карпухин.

«Данные локомотивы полностью оправдали заложенные в них эксплуатационные расходы. Только по горюче-смазочным материалам экономия составляет до 30%, что позволяет снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу от работающей железнодорожной техники. Неслучайно, что два последних локомотива были приобретены по экологической программе «Чистый воздух», — рассказывает начальник ЖДЦ Алексей Щигель.

Отметим, что данный проект является одним из многих, реализуемых на ММСК с момента вхождения в сферу влияния УГМК.

«Инвестиции в техническое перевооружение химико-металлургического комплекса ММСК — это, прежде всего, результат стабильной работы предприятия и коллектива. Они внесли ощутимый результат в наращивание объемов производства основной продукции и проведение активной социальной политики на предприятии и в городе Медногорске. Если сравнить положение комбината сейчас и 15 лет назад, то это два принципиально отличающиеся друг от друга предприятия», — говорит генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

В числе наиболее значимых реализованных проектов в медеплавильном цехе — техническое перевооружение газоочистки конвертерного отделения с внедрением агрегатов испарительного охлаждения, установкой рукавных фильтров и системы аспирации. По цеху серной кислоты освоено более 2 млрд рублей на строительство первой и второй технологической системы. Изменение схемы переработки металлургического газа с нестационарного способа окисления на стационарный позволило перерабатывать газы с более высоким содержанием диоксида серы. Степень утилизации газов увеличилась с 85% до 98%. В 2021 году введена в эксплуатацию вторая очередь кислородной станции, что позволило обеспечить стабильную работу металлургических агрегатов и цеха серной кислоты. Затраты составили 1,6 млрд рублей. Общие вложения на реализацию природоохранных проектов, осуществленных Медногорским МСК, составили порядка 9 млрд. рублей. Реконструкция и техническое перевооружение химико-металлургического комплекса, замена и модернизация газоочистного и пылеулавливающего оборудования позволили уменьшить выбросы более чем в 17 раз со 120 тысяч тонн до 7 тысяч тонн, при стабильном увеличении выпуска товарной продукции.

Добавим, что в настоящее время на комбинате ведется строительство склада шихтовых материалов объемом 20 тысяч тонн сырья. Объект, сдача которого запланирована в конце 2022 года, позволит не только забыть о хранении медьсодержащего сырья под открытым небом, но и существенно расширит возможности медеплавильного цеха в повышении производительности печей и агрегатов. Полным ходом идет строительство железнодорожного депо. Возведение нового производственного объекта для железнодорожного цеха направлено на сокращение затрат по перевозкам внутри предприятия. Продолжается техническое перевооружение медеплавильного цеха, начатое в 2020 году. Это объекты «Узел выгрузки брикета» и «Площадка для подготовки оборотного шлака». В 2021 году на Медногорском МСК планируется освоить порядка 400 млн рублей капитальных вложений.

Отметим, что помимо ММСК в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции, и ПАО «Гайский ГОК» (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике.