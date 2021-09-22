Москва, 22 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В сентябре-октябре 2021 года в России темп роста потребительского кредитования будет еще выше, чем в августе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Кредит

«Сейчас мы можем наблюдать оживление, оздоровление экономики, активизацию деловой активности и, как следствие, рост позитивных потребительских настроений и поступательный, последовательный рост потребительского кредитования, — сказал Твердохлеб. — Можно ожидать, что такая ситуация будет наблюдаться ближайшие полгода-год. Более того, тот факт, что мировая экономика преодолела затяжной кризис 2008—2014 годов, говорит об общем положительном тренде и дальнейших позитивных изменениях».

Как полагает экономист, в сентябре-октябре 2021 года темп роста потребительского кредитования будет еще выше, чем в августе.

«В ноябре-декабре в связи с предновогодними распродажами возможен некоторый всплеск на рынке. В январе, скорее всего, будет спад. В целом ситуация вызывает сдержанный оптимизм», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляционные процессы, разворачивающиеся в России, повышают потребительскую активность населения.