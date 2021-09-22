Москва, 22 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ не наблюдается факторов, которые могли бы привести к росту убытков российской банковской системы или снижению ее объемов прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал прогнозы о том, что по итогам 2021 года прибыль российского банковского сектора может достигнуть 2,5 трлн рублей.

401(K) 2012 Кредит

«Причин несколько, и действуют они в комплексе. Это и расширение банковского бизнеса и сферы кредитования, и то, что банки активно проявили себя на рынке ценных бумаг, — сказал Твердохлеб. — Одним из источников наращивания доходов становится развитие операционных услуг банков, сопряженных с меньшими рисками, но дающими хорошую доходность: дистанционное обслуживание, консультации, доверительное управление».

По мнению эксперта, положительное влияние также оказывает политика Центрального банка по повышению качества активов банков.

«Росту доходов способствует установление жестких надзорных мер, связанных с недопущением роста проблемной задолженности, повышение нацеленности банков на обеспечение возвратности кредитов через тщательную работу с клиентами, удаление с рынка недобросовестных организаций, создающих большой объем убытков всей системы», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основным риском для российских банков будет замедление темпов экономического роста.