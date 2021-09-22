Москва, 22 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В России за два года на 7%. снизилась доля граждан, которые водят автомобиль каждый день — с 70% в 2019 году до 63% в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

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При этом на 5%. увеличилось число тех автолюбителей, кто водит несколько раз в неделю — 26% против 21% в 2019 году. Чаще стали пользоваться авто несколько раз в неделю жители Москвы и Санкт-Петербурга — 37% против 25%.

Автомобили есть у двух из трех российских семей (62%). Это на 5% ниже по сравнению с 2019 годом. 47% опрошенных имеет в семье один автомобиль, у 15% — несколько автомобилей. Нет личных машин у 47%, преимущественно у жителей городов-миллионников.

Опрос по телефону проведен 19 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% жителей России считают наиболее безопасным железнодорожный транспорт, а также личный автомобиль (53%).

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