Ульяновск, 22 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё более 300 случаев заражения коронавирусом, при этом за сутки свыше 180 пациентов выздоровели. Это следует из сведения оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации на 22 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области заразились коронавирусом 80 570 жителей, в том числе за последние сутки выявлены 303 носителя коронавируса.

Выписан в связи с выздоровлением 71 551 пациент, из них за последние сутки — 182. Доля выздоровевших в регионе составляет 88,8%.

Напомним, прививку от COVID-19 в Ульяновской области сделали свыше 352 тыс. жителей, из них двумя компонентами более 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2509 жителей.