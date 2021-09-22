Черногорск, Хакасия, 22 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В городе Черногорске (Хакасия) обнаружено тело пропавшего 13-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Расследование уголовного дела, возбуждённого после пропажи подростка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство»), продолжается.

Тело школьника нашли 22 сентября в гараже, расположенном недалеко от его дома. Проводится осмотр места происшествия и тела. Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.