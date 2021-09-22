Киев, 22 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. На Западе усиливается критика в отношении президента Украины Владимира Зеленского за репрессии против СМИ и оппозиции во главе с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Об этом заявил политический эксперт, социолог Павел Кутуев, рассуждая о внутриполитической ситуации на Украине.

Среди «знаковых» моментов Кутуев отмечает нашумевшую статью Владислава Иноземцева во влиятельной газете The Independent «Нельзя допустить, чтобы авторитаризм пустил корни — где бы то ни было». Эксперт подчеркивает, что в качестве одного из вопиющих примеров автор приводит современную Украину и репрессии в отношении телеканалов, а также против оппозиции во главе с Медведчуком.

«Какие выводы получаются по итогам статьи? Во-первых, авторитарные методы Зеленского и компании заметили и внимательно отслеживают на Западе. Сам Иноземцев напоминает и об открытом письме президента The Freedom House Майкла Абрамовитца к Джо Байдену, который рекомендовал президенту США поднять на встрече с Зеленским вопрос давления на СМИ; и о докладе специального представителя ООН по вопросам свобод медиа Ирен Хан… Во-вторых, критика авторитарных методов Зеленского и компании звучит со стороны либералов и либеральных СМИ. Иноземцев — это типичный прозападный либерал, а не сторонник «Единой России». А это очень тревожный сигнал, тот же The Independent — это знаковое издание для английских либералов», — анализирует ситуацию Кутуев.

Эксперт подчеркивает, что в целом статья в The Independent, письмо президента Freedom House, громкое выступление депутата Максимилиана Кра в Европарламенте, отчет мониторинговой миссии ООН — это все звенья одной цепи для Зеленского. В этот же ряд, по его словам, стоит добавить еще и недавний визит в Киев членов Сената Франции Натали Гуле и Жоэля Геррио, которые специально приехали, чтобы встретиться с Медведчуком, который находится под домашним арестом, и изучить ситуацию с запретом оппозиционных телеканалов и других СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что французский сенатор Натали Гуле направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия СМИ. В запросе отмечается, что действия Киеваставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом, в более общем плане — саму свободу слова.