Калуга, 22 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 110 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 сентября. Днём ранее, 21 сентября, в регионе было зарегистрировано 103 случая.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 240 человек, 44 560 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 677 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.