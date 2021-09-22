Выборг, Ленинградская область, 22 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении пожилого тренера по тхэквондо, которого заподозрили в насильственные действия сексуального характера в отношении как минимум троих девочек, не достигших 14-летнего возраста. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Педофил

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержали 76-летнего местного жителя, тренера по тхэквондо в одной из школ Кировского района города, после того как в правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница Выборга. Женщина рассказала, что ее девятилетняя дочь прошедшим летом ездила в летний лагерь и вернулась оттуда замкнутым ребенком. Поговорив с дочкой, выборжанка выяснила, что ее домогался тренер.

Личность преподавателя удалось установить быстро. После чего следственным отделом по городу Выборг в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Следователи СКР выяснили, что несколько лет назад на территории детского оздоровительного лагеря в Выборгском районе Ленинградской области подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста.

«Данное преступление длительное время оставалось латентным, поскольку в силу возраста несовершеннолетние не могли в полной мере осознавать характер и значение совершаемых с ним действий», — рассказали в ведомстве.

Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.