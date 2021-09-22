Иркутск, 22 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Иркутской области 22 сентября школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» возле посёлка Кутулик.

МВД по Иркутской области ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

В автобусе, кроме водителя находились 18 детей с двумя взрослыми сопровождающими. В результате транспортное средство перевернулось.

«По предварительным данным, в результате инцидента медицинская помощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку по факту происшествия организовала прокуратура.