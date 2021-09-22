Йошкар-Ола, 22 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 571 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 224 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1193 человека.

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