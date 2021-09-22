Извержение вулкана в Испании заблокировало шесть автодорог
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Из-за вулканической активности на испанском острове Пальма и распространения магмы шесть автомобильных дорог отрезаны в разных точках территории. Об этом сообщает Главное управление дорожного движения.
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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания
Пострадавшие автомагистрали находятся в муниципалитетах Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане, Таджуя и Тодоке.
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что течение лавы к побережью острова Пальма замедлилось.