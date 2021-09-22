Йошкар-Ола, 22 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 22 сентября выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 224 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 17 460 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 76 человек. 571 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались трое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1193 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 371 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 850 человек, из них у 828 — пневмония, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 61 пациент, при этом госпитализированы 84 жителя Марий Эл.