Киев, 22 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли, чтобы запугать его. Об этом заявил бывший руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк 22 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

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Вовк обратил внимание на то, что в машину Шефира попало больше десяти пуль, при этом помощник президента не пострадал. Три пули ранили водителя.

«Наверное, тут больше работает мотив или цель запугать первого помощника президента Украины», — сказал генерал СБУ.

По словам Вовка, покушение на Шефира — большой вызов для Украины, для её президента Владимира Зеленского и правоохранителей. Все знакомые с политическим раскладом понимают, что первый помощник — это близкий к президенту человек, президент к нему прислушивается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 сентября автомобиль Шефира обстреляли в Киевской области, по нему выпустили автоматную очередь из леса. Раненому водителю оказали медицинскую помощь, начато расследование.

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