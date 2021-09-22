Брегенц, Австрия, 22 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Российский футболист австрийского любительского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей. Об этом 22 сентября сообщает Kronen Zeitung.

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Арсанукаев наказан за удар соперника головой. Инцидент произошёл 11 сентября во время матча девятой австрийской лиги между клубами «Гёфис/Заттайнс» и «Виктория Брегенц».

Российский игрок ударил головой соперника, за что получил вторую жёлтую карточку. После этого он устроил перепалку с арбитром и сказал: «Я покажу вам, за что стоит наказывать». А затем он головой сломал нос сопернику.

Арсанукаев отстранён на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года. Информация об инциденте была передана в суд. Пострадавший игрок перенёс операцию, его восстановление займёт несколько недель.