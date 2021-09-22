Красногорск, 22 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года Подмосковье вышло в лидеры среди регионов России по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Об этом 22 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Указанный рейтинг демонстрирует, насколько эффективно в конкретном регионе выстроена работа по направлению в федеральную систему ГИС ГМП сведений о начислениях платежей и уплате госпошлин.

«Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП гражданин может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты государственных и муниципальных услуг: госпошлин, штрафов, аренды и других, а также информацию, подтверждающую оплату той или иной госуслуги», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.