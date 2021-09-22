Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону детской школе искусств № 8 присвоили имя народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича. Событие приурочено к 115-й годовщине со дня рождения выдающегося советского композитора. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

(сс) Deutsche Fotothek‎ Дмитрий Шостакович

«Он [Дмитрий Шостакович] несколько раз бывал в Ростове. В 1964 году провёл всероссийский фестиваль «Донская музыкальная весна», встречался с писателем Михаилом Шолоховым. Уверен, что учреждение дополнительного образования будет с гордостью носить новое имя», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что имя композитора носят Санкт-Петербургская филармония, Новороссийский музыкальный колледж, Курганский музыкальный колледж, детская музыкальная школа Центрального района Калининграда. В честь Дмитрия Шостаковича названа улица в жилом районе Шувалово-Озерки Выборгского района Санкт-Петербурга, где установлен памятник композитору.