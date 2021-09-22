Токио, 22 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Компания Acura представила рестайлинговый кроссовер RDX 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Acura Acura RDX PMC Edition

Обновленная модель обладает более выразительным спортивным экстерьером и более сдержанным интерьером. Из новшеств в оснащении стоит отметить беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенный Amazon Alexa.

Кроме того, модель получила перенастроенную подвеску, которая сделала поездки на машине более комфортными и динамичными.

Также была расширена цветовая палитра кузова. В ней появились оттенки: фиолетовый Phantom Violet Pearl, серебристый Liquid Carbon Metallic и голубой Long Beach Blue Pearl.

Причем последний цвет предлагается только для лимитированной серии PMC Edition. Тираж этой серии ограничен 200 экземплярами.

Напомним, в августе 2021 года японская компания Acura представила в Монтерее ограниченную версию NSX Type S 2022 модельного года.

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