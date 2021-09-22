Владикавказ, 22 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии раскрыт канал поставки алкогольной продукции, произведенной кустарным способом. В подпольном цехе по розливу фальсификата были изъяты свыше 5 тыс. бутылок готовой продукции с этикетками известных марок и сырье для изготовления «паленой» водки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бутылка водки

«Полицейскими обнаружена кустарная линия розлива: две ёмкости со спиртосодержащей жидкостью объёмом 2680 литров, более 5000 бутылок немаркированной готовой продукции с этикетками известных брендов, а также стеклотара и комплектующие», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по СКФО.

Цех по изготовлению контрафактной продукции располагался в промзоне города Ардона. Его владелец установлен, в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконных производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вся «паленая» водка изъята.