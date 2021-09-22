Джакарта, 22 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отправило три млн масок в провинцию Папуа в рамках XX национальной недели спорта, сообщает Kompas.

Маска и антисептик

Помимо масок в Папуа отправили 3 000 наборов для проведения тестов на COVID-19, а также 500 000 бутылок дезинфицирующего средства для рук.

Национальная неделя спорта в Папуа состоится 2−15 октября 2021 года.

Отправленные средства защиты будут распространены в районах, где проводится национальная неделя спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди проведет встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Нью-Йорке (США).