Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Приход лавы в море из вулкана Кумбре-Вьеха, извергнувшегося в муниципалитете Эль-Пасо на острове Пальма, должен быть «под строгим контролем». Об этом в интервью радиостанции Cadena Ser заявила министр науки и инноваций Испании Диана Морант.

Droplak.ru Потоки лавы

По её словам, строгий контроль процесса требуется из-за множества эффектов, которые может иметь достижение лавой водоёма, поскольку уже говорилось, что такие эффекты могут варьироваться от выбросов газов, которые будет производить вхождение лавы в море, и даже до возможных взрывов.

Морант указала, что необходимо будет понаблюдать, как поступление лавы в море влияет на морское дно и экосистему, а также на то, какие газы и выбросы оно будет производить.