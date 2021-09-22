Череповец, Вологодская область, 22 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Череповце из-за ковида на домашнее обучение перевели учеников 32 классов. Еще 37 классов находятся на карантине непосредственно в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Mos.ru Дистанционное обучение

«На домашнем обучении находятся классы, где есть заболевший ребенок. В школе на карантине классы, где есть контактные дети. В школах открыты несколько входов, ученикам измеряется температура. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, действуют специальные графики посещения столовых. Проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений», — прокомментировала начальник управления образования Мария Барабанова.

Случаи заражения коронавирусом выявлены и в дошкольных учреждениях — детские сады закрыли уже 27 групп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России выявили 19 179 случаев заболевания ковидом, 239 из них — в Вологодской области.