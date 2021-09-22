Саранск, 22 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 539 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 537 случаев. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 3231 человек.

Читайте также: В Мордовии подтвердили ещё 71 случай заражения коронавирусом