Саранск, 22 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 22 сентября выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 537 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 55 человек, всего с начала пандемии выздоровели 23 767 жителей Мордовии. 539 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 3231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1439 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1964 человек.