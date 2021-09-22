Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились ускорить заключение соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщает 22 сентября офис украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась в США, куда оба лидера прибыли для участия в 76-й Генассамблее ООН. Они договорились активизировать работу по завершению процесса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Отмечено также, что Эрдоган осенью посетит Украину по приглашению Зеленского и примет участие в десятом заседании Совета стратегического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил об «аннексии» Крыма Россией. Турция считает важной защиту территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнул он.

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