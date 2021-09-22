Белгород, 22 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Развивать отделения неотложной помощи при поликлиниках, которые будут заниматься экстренными пациентами, планируют в Белгородской области. Пилотный проект представили врио губернатора Вячеславу Гладкову, сообщает пресс-служба правительства региона.

Rosminzdrav.ru На приеме у врача

В отделениях будут предусмотрены приёмные, ковидные, сестринские и вакцинальные бригады, станут дежурить невролог, офтальмолог и оториноларинголог. Предлагается ввести должности операторов и администраторов, которые смогут записывать пациентов на приём, выдавать необходимые справки, сопровождать и консультировать больных, таким образом, снимут часть «бумажной» нагрузки с врачей.

«Врачи должны лечить без отрыва на заполнение различных документов. Нагрузка сейчас на всех возрастает в связи с осенним периодом заболеваний», — согласился врио губернатора.

В связи с дефицитом кадров, оказывать неотложную помощь населению будут ординаторы медицинского колледжа белгородского госуниверситета — дано распоряжение отпустить их на полугодовую практику на месяц раньше, чтобы пилотный проект заработал уже с 1 октября 2021 года. Первый площадкой проекта станет поликлиника №6 Белгорода, в случае успешного опыта его растиражируют на другие учреждения здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в области запустили медицинский колл-центр — по бесплатному единому номеру «122» можно вызвать врача на дом и записаться на приём.