Вашингтон, 22 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не состоится запланированная встреча с участием лидеров США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщает газета The Hill.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

Издание ссылается на заявление представителей Госдепартамента США о возникших проблемах с графиком мероприятий на Генассамблее. Многосторонняя встреча должна была пройти 22 сентября.

Неназванный представитель Госдепа предположил, что встреча на министерском уровне не состоится из-за организационных сложностей. Лидеры этих стран встретятся друг с другом на мероприятиях в иных форматах. Дипломат не уточнил, связана ли отмена встречи с ситуацией вокруг трёхстороннего альянса AUKUS (США, Великобритания, Австралия).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за этого партнёрства обострились отношения Парижа с Вашингтоном и Лондоном, так как Австралия отказалась от контракта на закупку французских подлодок.

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