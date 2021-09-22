Чебоксары, 22 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 76 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 22 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 33 317 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 76. Напомним, сутками ранее было выявлено 75 случаев заражения.

Победили болезнь 30 174 жителя, из них за последние сутки вылечились 62 пациента. Доля выздоровевших составляет 90,57%.

Также за последние сутки умерли от COVID-19 в республике десять человек. Таким образом, пандемия унесла жизни 2230 жителей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздравом России выпущена 12 версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.