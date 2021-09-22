Киев, 22 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В последнее время первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, на жизнь которого сегодня произошло покушение, активно работал по антиолигархическому направлению.

President.gov.ua Давид Арахамия

Об этом на брифинге в Раде сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия также сказал журналистам, что у Шефира никогда не было личной охраны, и он ранее не замечал за собой слежки.

По его словам, преступники устроили засаду на участке дороги, которая проходит через лес.

ИА REGNUM напоминает, что неизвестные обстреляли автомобиль Шефира около 10 часов утра сегодня, 22 сентября, возле села Лесники в Киевской области. В Киевской области введена операция «Сирена».

В Верховной раде Украины в настоящий момент продолжаются дискуссии, связанные с рассмотрением законопроекта об олигархах во втором чтении, которое должно пройти в ближайшее время.