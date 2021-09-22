Красноярск, 22 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 20 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время с начала пандемии в Красноярском крае скончались 5650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 113 206 носителей коронавируса, выздоровели 99 999 человек.