Москва,
22 сентября 2021, 12:26 — REGNUM Условием сохранения «нормандского формата» должно стать участие в переговорах представителей Донецка и Луганска, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 сентября, комментируя информацию о затруднениях в организации очередной встречи лидеров «четверки».
На переговорах в «нормандском формате»
President.gov.ua
Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Москва предложила Парижу и Берлину согласовать проект итогового документа саммита «нормандского четверки» (на проведении которого настаивают сами Германия и Франция), однако сделать это не удалось из-за «принципиальной позиции» Парижа и Берлина по ряду пунктов документа. По данным источника, эта «позиция» противоречит Минским соглашениям, которые являются основой урегулирования конфликта в Донбассе.
«Тупик, зафиксированный на переговорах политических советников «нормандской четверки», говорит о том, что немцы и французы в этом формате нам не партнеры, а в самом конфликте — не посредники.
«Нормандский формат» себя исчерпал. Он был уступкой Москвы Киеву, Берлину и Парижу, так как не соответствовал содержанию самих Минских соглашений 2015 года, из которых ясно следует, что сторонами внутреннего украинского конфликта являются центральное правительство Украины, с одной стороны, и руководство воспротивившихся госперевороту в Киеве и политике новых фашиствующих властей районов Донбасса, с другой. Поэтому российская сторона и трактовала «нормандский формат» не как собственно формат урегулирования конфликта в Донбассе, но как вспомогательный этому урегулированию инструмент.
Тем не менее, воспользовавшись этой слабиной, Киев взял линию на исключение Донецка и Луганска из переговорного процесса на всех уровнях урегулирования. Главное же, он решительно отказался следовать самим Минским соглашениям.
Предстоит серьёзный разговор с Берлином и Парижем. Если «нормандский формат» рассматривается ими именно как формат урегулирования внутреннего украинского конфликта, то в этих переговорах должны непременно участвовать представители Донецка и Луганска. Это надо сделать условием сохранения данного формата.
Если же Берлин с Парижем настаивают, что речь идёт о конфликте между Украиной и Россией, то для нас необходимости в их такого рода «посредничестве» нет. Киев уже настойчиво просит переговоров с Москвой. С каждым месяцем такой контакт будет ему всё более необходим.
Само собой разумеется, что основа урегулирования конфликта в Донбассе, то есть Минские соглашения 2015 года со всеми вытекающими из них обязательствами Киева, должны оставаться незыблемыми. Этому документу, получившему одобрение Совета Безопасности ООН, как теперь это становится понятным, предстоит быть перечёркнутым. Но пусть его перечеркнут Киев и его западные покровители. Это будет ещё одним ударом по их политическому реноме«, — отметил Михаил Демурин.