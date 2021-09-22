Москва, 22 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Условием сохранения «нормандского формата» должно стать участие в переговорах представителей Донецка и Луганска, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 сентября, комментируя информацию о затруднениях в организации очередной встречи лидеров «четверки».

President.gov.ua На переговорах в «нормандском формате»

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Москва предложила Парижу и Берлину согласовать проект итогового документа саммита «нормандского четверки» (на проведении которого настаивают сами Германия и Франция), однако сделать это не удалось из-за «принципиальной позиции» Парижа и Берлина по ряду пунктов документа. По данным источника, эта «позиция» противоречит Минским соглашениям, которые являются основой урегулирования конфликта в Донбассе.

« Тупик, зафиксированный на переговорах политических советников «нормандской четверки», говорит о том, что немцы и французы в этом формате нам не партнеры, а в самом конфликте — не посредники.

«Нормандский формат» себя исчерпал. Он был уступкой Москвы Киеву, Берлину и Парижу, так как не соответствовал содержанию самих Минских соглашений 2015 года, из которых ясно следует, что сторонами внутреннего украинского конфликта являются центральное правительство Украины, с одной стороны, и руководство воспротивившихся госперевороту в Киеве и политике новых фашиствующих властей районов Донбасса, с другой. Поэтому российская сторона и трактовала «нормандский формат» не как собственно формат урегулирования конфликта в Донбассе, но как вспомогательный этому урегулированию инструмент.

Тем не менее, воспользовавшись этой слабиной, Киев взял линию на исключение Донецка и Луганска из переговорного процесса на всех уровнях урегулирования. Главное же, он решительно отказался следовать самим Минским соглашениям.

Предстоит серьёзный разговор с Берлином и Парижем. Если «нормандский формат» рассматривается ими именно как формат урегулирования внутреннего украинского конфликта, то в этих переговорах должны непременно участвовать представители Донецка и Луганска. Это надо сделать условием сохранения данного формата.

Если же Берлин с Парижем настаивают, что речь идёт о конфликте между Украиной и Россией, то для нас необходимости в их такого рода «посредничестве» нет. Киев уже настойчиво просит переговоров с Москвой. С каждым месяцем такой контакт будет ему всё более необходим.