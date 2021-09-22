Москва, 22 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Лаборатория им. Ричарда Лугара, которая открыта в Грузии при помощи США, может представлять собою очень высокие риски для России. Об этом 22 сентября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Международный символ биологической опасности

«Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, в которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас, очень высокие», — сказала она.

Отметим, центр им. Ричарда Лугара был открыт в 2011 году в поселке Алексеевка, расположенном недалеко от международного аэропорта Тбилиси, по правительственной программе США и занимается исследованием биологических угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что возглавляемое ею ведомство ввело обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов, а также некоторых антибиотиков.