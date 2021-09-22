Бишкек, , 12:25 — REGNUM С учетом проходящей эвакуации учреждений Организации объединенных наций из Афганистана, киргизские власти предлагают временно разместить их в столице Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе онлайн-выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ООН geralt

Глава государства обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой принять во внимание это предложение.

Также президент Киргизии сообщил о том, что республика может предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в киргизских вузах.

«Помимо этого мы готовы оказать гуманитарную помощь нуждающимся афганским гражданам. В первую очередь — этническим киргизам Малого и Большого Памира Афганистана», — резюмировал он.