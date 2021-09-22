Владимир, 22 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области 22 сентября подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 52 тыс. 767 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 748 пациентов, в том числе 96 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1920 человек. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.