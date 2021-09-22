Саратов, 22 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области вторые сутки подряд регистрируют по 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 по состоянию на 22 сентября достигло 2772 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять мужчин и 15 женщин в возрасте от 37 лет до 91 года.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 86 395 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 78 936 человек.

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