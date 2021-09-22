Майкоп, 22 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Адыгее вынесен приговор мэру столицы республики Андрею Гетманову. Суд признал его виновным в покушении на мошенничество, совершенном в крупном размере, принуждении к совершению сделки с земельными участками и незаконном хранении боеприпасов и вынес ему условный приговор, сообщили 22 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении.

Напомним, экс-руководителю главы администрации Майкопа Андрею Гетманову вменялся в вину эпизод принуждения к обмену земельными участками в черте города. При этом владелец участка терял на обмене, так как стоимость его участка была выше. Второй эпизод был связан с умыслом завладения имуществом своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка. Сделка не состоялось по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам.

При обыске у экс-мэра были обнаружены патроны к нарезному огнестрельному оружию, что стало третьим эпизодом дела.

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