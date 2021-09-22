Бишкек, 22 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Власти Киргизии оценивают возможность поэтапной отмены патентной системы в бизнесе. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил заместитель министра экономики и финансов Киргизии Бекболот Алиев, передает «Tazabek».

Киргизский сом

По словам высокопоставленного чиновника, работа предпринимателей на основе патента создает сложности в процессе отслеживания товаров при перепродаже.

Читайте также: Налогоплательщики задолжали бюджету Киргизии свыше $283 млн

«Крупные компании перепродают свой товар тем, кто работает по патенту, а те, перепродают дальше. Тем самым товар перестает быть в какой-то момент прослеживаемым, и в связи с этим все налоговые обязанности возлагаются на первую компанию», — пояснил он.

Замминистра утверждает, что только в случае отмены патентов все налогоплательщики будут справедливо оплачивать налоги.

Читайте также: Власти Киргизии хотят штрафовать рынки за отсутствие кассовых аппаратов