Липецк, 22 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 сентября подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 51 тыс. 266 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 44 тыс. 654 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 279 — за последние сутки.

За весь период скончались 1588 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.