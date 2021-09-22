Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области, который оказал материальную помощь боевикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде 22 сентября.

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Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года подсудимый перевёл лицу, собирающему деньги для нужд организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 105 рублей. Свою вину в содеянном злоумышленник признал.

Суд приговорил ростовчанина к пяти годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.