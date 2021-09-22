Москва, 22 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив радиостанции «Орфей» с 30-летием создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент особо отметил уникальные медиапроекты «Орфея», которые открывают широкий доступ к онлайн-трансляциям спектаклей и концертов, сохраняют наследие выдающихся русских композиторов.

«Радиостанция сформировала обширный фонд просветительских программ и завоевала признание слушателей в России и за рубежом», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу творческих успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, слушают радио каждый день 22% жителей России. Не слушают — 67%.

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