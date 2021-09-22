Пенза, 22 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 241 жителя, накануне заболели 239 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 22 сентября в регионе всего зарегистрировали 68 648 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 56 983 жителя, в том числе за сутки — 64 человека. Скончались с начала наблюдения 2540 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России от COVID-19 вылечились 6 542 213 человек, 16 102 из которых — за прошедшие сутки.

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