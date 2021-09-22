Киев, , 12:22 — REGNUM Нападение на автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира является вызовом всей правоохранительной системе, заявила журналистам 22 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Ирина Венедиктова Dbr.gov.ua

Она отметила, что намерения у нападавших, судя по всему, были серьезные, поскольку «автоматная очередь прошила автомобиль».

«По предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали», — уточнила генеральный прокурор.

Венедиктова заявила, что другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий, и отдельно просила СМИ «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».

ИА REGNUM напоминает, что обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира квалифицировали как покушение на убийство двух и больше лиц. Нападение на машину было совершено сегодня около 10 часов утра.