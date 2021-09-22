Киев, 22 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Нападение на автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира является вызовом всей правоохранительной системе, заявила журналистам 22 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Dbr.gov.ua Ирина Венедиктова

Она отметила, что намерения у нападавших, судя по всему, были серьезные, поскольку «автоматная очередь прошила автомобиль».

«По предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали», — уточнила генеральный прокурор.

Венедиктова заявила, что другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий, и отдельно просила СМИ «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».

ИА REGNUM напоминает, что обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефираквалифицировали как покушение на убийство двух и больше лиц. Нападение на машину было совершено сегодня около 10 часов утра.