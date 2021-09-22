Ташкент, 22 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Муйнакском районе Каракалпакии выдадут единовременные выплаты семьям в размере 5 миллионов сумов (около 500 долларов), сообщает пресс-служба хокимията (администрации) района.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Сообщается, что выплаты осуществляются в связи с указанием президента страны Шавката Мирзиёева, который на днях посетил Каракалпакию.

«Средства выделяются семьям в районе, который наиболее пострадали от высыхания Аральского моря», — сообщил ИА REGNUM источник в хокимияте.

Численность населения Муйнакского района Каракалпакии на 1 января 2021 года составляет 32,3 тыс. человек.