Уфа, 22 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Ограничительные меры вводят в учреждениях культуры Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

В театре

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Сообщается, что меры безопасности усиливаются из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе.

«Согласно приказу Минкультуры РБ с 27 сентября 2021 г. для посещения театрально-концертных организаций — обязательно наличие QR кода, подтверждающего прохождения вакцинации против COVID-19 или справки о перенесённом в течение последних 6 месяцев заболевании, или же справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время более 80% работников госучреждений сферы культуры республики получили прививку от СOVOD-19.

«Остаются неизменными требования ношения средств индивидуальной защиты (масок), контроль температуры тела при входе в учреждения и социальная дистанция», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чиновники считают, что принимаемые меры смогут приостановить распространение инфекции.

«Культурная жизнь на этом не останавливается. Театральные и концертные учреждения создают для зрителей новые спектакли, принимают крупные события. Ждём всех на представления и просим не забывать о справках и масках», — приводит пресс-служба слова первого замминистра культуры республики Натальи Лапшиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе приостанавливали работу рынка из-за несоблюдения «масочного» режима.