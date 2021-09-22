Калуга, 22 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области в план капитального ремонта на 2022 год включено 252 многоквартирных дома, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Нина Борисова.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Электротехнические работы

В 2022 году запланировано выполнить 537 видов работ на сумму 1,1 млрд рублей. В это число входит и разработка проектно-сметной документации для будущих ремонтов. В плане — капитальный ремонт 137 крыш (в 2021 было 174), 35 фасадов (в 2021 было 40), 41 отмостки, одного фундамента. Заменят 31 лифт в 12 многоквартирных домах. Будет продолжен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Их в плане работ 86, в то время как на 2021 год их запланировано 31. В это число входит ремонт 30 систем водоотведения, 23 холодного и пяти — горячего водоснабжения, 14 систем теплоснабжения и 14 систем электроснабжения.

«В настоящее время Фондом капитального ремонта многоквартирных домов области проводятся аукционные процедуры по выбору проектировщиков для будущих ремонтов», — отметила Нина Борисова.