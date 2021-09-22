Сухум, , 12:17 — REGNUM Комиссия по делимитации и демаркации российско-абхазской границы продолжается, и её работа ещё скоро будет завершена. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

Абхазия, Южная Осетия и их соседи на карте мира Максим Цуканов © ИА REGNUM

Он отметил, что в работе комиссии нет разночтений. Вопрос о селе Аибга, по которому идут территориальные споры, ещё не рассматривался. Пока работа по границе идёт на принципах самоуважения.

«Есть договорённость с Российской стороной. Там, на мой взгляд, очень тактичная формулировка: никто никому сегодня территориальных претензий не предъявляет. Есть не согласованный участок границы», — сказал Бжания.

Он предложил дожидаться того момента, когда в комиссии начнут рассматривать проблемный участок.

Напомним, через Аибгу проходит река Псоу, которая в основном является границей между Абхазией и Краснодарским краем. О принадлежности населенного пункта стороны спорят несколько десятков лет, и там установлен особый режим, который запрещает в селе односторонние действия властей.

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