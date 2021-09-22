Архангельск, 22 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 267 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 98 архангелогородцев, 53 северодвинца, 27 жителей Котласа, 14 жителей Приморского района. По 13 случаев зарегистрировано в Шенкурском и Вельском районах, 11 — в Виноградовском, 10 — в Красноборском. Случаи инфицирования также выявлены в Новодвинске, Коношском, Плесецком и других районах области.

По данным штаба, от COVID-19 в регионе скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19.