Ярославль, 22 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Комитет Ярославской областной думы по здравоохранению принял специальное решение по нехватке медицинских кадров в регионе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославскую областную думу.

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Ярославским больницам не хватает персонала, особо остро стоит проблема в отделенных районах. В том числе в части нехватки участковых терапевтов.

«У нас огромная проблема, особенно в отделенных районах — Мышкинский, Брейтовский, даже Переславль, Ростов. Да, что говорить, у Станислав Юрьевича (Белокуров, главный врач больницы №9 Ярославля, депутат облдумы — ИА REGNUM)на 75 участков 25 терапевтов работает, из них человек пять крайне пенсионного возраста. В этом году выпустилось более 100 шестикурсников и треть не пошла в медицину от слов совсем. Это большая проблема и этот вопрос надо начинать поднимать. Вчера агропредприятиям на бюджетном комитете просто так предложили почти 100 миллионов рублей. Конечно, нужно поддерживать в связи с засухой, но у нас проблема со специалистами, о которой говорят все — и руководители глав муниципальных образований, главы городов. Я считаю, что нужно разработать программу. Иначе, врачей в Ярославской области не останется совсем», — заявил председатель комитета по здравоохранению Ярославской областной думы Юрий Филимендиков.

При рассмотрении вопроса депутат областной думы Ирина Лобанова предложила вновь принимать в Ярославский медицинский колледж выпускников девятых классов

«Нужно возобновить прием в колледжи на базе девятых классов. У нас дети уходят, боясь сдачи ЕГЭ, и получается, что уже идет недобор в институты. Многие «троешники» в колледжах начинают учится хорошо, становятся профессиональными врачами», — сказала Ирина Лобанова.

Депутаты также намерены провести встречу с выпускниками Ярославского медуниверситета, а также поставить вопрос о дополнительном финансировании заработных плат работников медучреждений перед региональными властями.